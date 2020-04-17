Собянин: Минобороны выделило для Москвы 20 реанимационных бригад

Министерство обороны РФ выделило для столицы 20 реанимационных бригад с возможностью их передислокации в любой другой регион страны. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с Владимиром Путиным.

«Я к вам обращался с просьбой дать поручение министерству обороны выделить для Москвы 20 бригад специалистов в области реанимации. Мы с министром обороны обработали ваше поручение, и он доложил, что они приступили к работе»,- сказал градоначальник.

Собянин подчеркнул, что самое главное это не только увеличение количества коек для лечения больных с коронавирусом, но и кадры.

По его словам, бригады пройдут специальную подготовку в «боевом режиме» и в случае необходимости могут быть направлены в другой регион страны.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что всего в ВС РФ сформировано 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад, 20 из которых уже приступили к работе в клиниках Москвы.