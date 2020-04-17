«Используйте рачительно»: Путин о выделенных регионам 36 млрд рублей для борьбы с COVID-19

Кабмин РФ выделил российским регионам более 36 миллиардов рублей на дополнительные заявки о помощи в борьбе с COVID-19. Эти средства необходимо использовать рачительно, отметил президент РФ Владимир Путин.

Он пояснил, что из регионов поступают дополнительные заявки на покупку оборудования и дооснащение специального коечного фонда.

«Обращаю внимание - эти средства нужно использовать эффективно, аккуратно и в высшей степени рачительно», - отметил президент.

Ранее Путин подчеркнул, что по всей России еще предстоит сделать многое в связи эпидемией коронавирусной инфекции. Он отметил, что сейчас не время для торжественных речей по поводу открытия новых объектов, несмотря на то, что они очень нужны.