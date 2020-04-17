Врач рассказала, как не занести коронавирус с улицы в квартиру

Риск инфицирования COVID-19 после возвращения с улицы в дом можно свести к минимуму, следуя достаточно простым правилам гигиены и соблюдая все необходимые меры предосторожности.

Советы, как именно обезопасить жилище от внесенной из города инфекции дала заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина.

Согласно ее рекомендациям, у входной двери стоит положить тряпку, пропитанную раствором с содержанием хлора, которая поможет очистить обувь. Альтернативой хлору может послужить, к примеру, белизна. Стирка после каждого использования не требуется.

Войдя в помещение следует сразу же снять маску и перчатки, избегая соприкосновения с открытыми участками кожи. Защиту необходимо выбросить в специальный пакет и завязать его максимально плотно. В случае если медицинские изделия многоразовые, их нужно продезинфицировать с помощью кипячения и проглажки утюгом.

После перчаток с маски снимается верхняя одежда, которую нужно сразу вывернуть наизнанку и убрать в отдельное место.

«Можно поместить ее на балкон на пару часов», - цитирует Фомину портал Mosregtoday.ru.

После этого стоит заняться пакетом с покупками, обработав их антисептиком или спиртовым раствором 60%. Заведующая заметила, что от сумок, которые нельзя продезинфицировать, на время карантина стоит отказаться.

«Изопропиловым спиртом необходимо обработать все, чего касался человек, когда заходил домой. Важно протереть телефон, банковскую карту и ключи», - указала специалист.

Каждый приобретенный продукт необходимо тщательно вымыть с мылом. Крайне важно, чтобы упаковки у покупок были герметичными. Также нужно не забыть обработать очки, в случае если вы их носите.

Россия уже приступила к доклиническим испытаниям вакцины от COVID-19. Согласно сообщению Минздрава пять препаратов в настоящее время проходят необходимые проверки.