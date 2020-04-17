Путин: борющимся с коронавирусом медикам должны сохранить выплаты в полном объеме

Президент Владимир Путин провел видеоконференцию с главами регионов, относительно строительства и перепрофилирования медицинских учреждений.

Государства обратил внимание губернаторов регионов, что они должны проконтролировать вопрос выплат заработной платы работающим с коронавирусными больными медикам.

«Начиная с апреля предусмотрены выплаты врачам и медсестрам, которые работают непосредственно с коронавирусом. Все надбавки должны быть сохранены в полном объеме. Обращаюсь специально для этого к главам регионов. Прошу учитывать, что речь в каждом отдельном случае идет о здоровье и жизни людей», - отметил Владимир Владимирович.

В начале совещания президент рассказал о новых медицинских центрах, которые оперативно возвели в регионах. Среди них - больницы на 500 мест в поселении Вороновское в Москве, где прием пациентов начнется уже с 20 апреля. А также многофункциональный медцентр Минобороны на 60 мест в Нижнем Новгороде, который уже сегодня готов включиться в работу.