Путин выразил надежду на успешное создание вакцины от COVID-19 в России

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что работы по созданию вакцины от коронавируса в нашей страны будут завершены успешно.

При этом, глава государства добавил, что нужно уже на стадии разработки позаботиться о подготовке производства достаточного количества вакцин от COVID-19. Об этом Путин завил на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах РФ.

«Хочу пожелать всем, кто работает по этому направлению, успехов. Все мы понимаем, насколько эти результаты важны для нас, да и для фактически всего мира», - сказал российский лидер.

Он также выразил надежду на то, что работа будет завершена уже в ближайшее время.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что Российская Федерация занимает второе место по числу проводимых тестов на наличие инфекции коронавируса у населения.