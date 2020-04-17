Шойгу: десятитысячная группировка военных создана для борьбы с COVID-19

В Вооруженных силах создан резерв из 10 тысяч военных и 3,5 тысяч единиц техники для помощи регионам в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе видеосвязи с президентом.

«В Вооруженных силах создан резерв для оказания помощи субъектам Российской Федерации. В войсках для решения поставленных задач имеется более 3,5 тысячи единиц специальной техники и 10,12 тысяч человек личного состава. Вооруженные силы готовы к выполнению задач», - заявил он в ходе видеосвязи с президентом.

Министр подчеркнул, что военное ведомство способно нарастить возможности войск РХБ защиты для дезинфекции сооружений.

По его словам, в ВС РФ сформировано 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад, 20 из которых уже приступили к работе в клиниках Москвы.

Он также отметил, что подготовлены 7 мобильных госпиталей на 100 мест каждый и три медицинских отряда специального назначения. 450 мест развернуто на госпитальном судне «Иртыш» во Владивостоке.

О том, что при необходимости силы Минобороны РФ могут быть задействованы для борьбы с пандемией коронавируса 15 апреля заявил президент России Владимир Путин.