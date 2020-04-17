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Путин рассказал о непройденном пике распространения COVID-19 в России

Наталия Майорова
16:39 17.04.2020
По словам главы государства, риски, связанные с пандемией, еще очень высоки.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Пик заболеваемости COVID-19 в России пока не пройден, сообщил президент РФ Владимир Путин. С таким сообщением он выступил на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в российских регионах.

«Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик еще не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах федерации», - сказал он.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отметила, что меры, которые были приняты в нашей стране для борьбы с коронавирусной инфекцией, уже показали эффект. Тем не менее, подчеркнула она, в стране еще сохраняется медленный темп прироста заболевших этой инфекцией.

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