Путин: в каждом регионе еще предстоит сделать многое в связи с COVID-19

По всей России еще предстоит сделать многое в связи эпидемией коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в РФ.

Он отметил, что сейчас не время для торжественных речей по поводу открытия новых объектов, несмотря на то, что они очень нужны.

«Нам еще очень многое нужно сделать по всей стране, в каждом регионе», - сказал президент.

Ранее Путин сообщил, что к 28 апреля должна быть завершена работа по созданию коечного фонда в стране.