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Путин: в каждом регионе еще предстоит сделать многое в связи с COVID-19

Наталия Майорова
16:03 17.04.2020
Президент отметил, что сейчас - не время для торжественных речей по поводу открытия новых объектов, несмотря на то, что они очень нужны.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: пресс-служба президента РФ

По всей России еще предстоит сделать многое в связи эпидемией коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в РФ.

Он отметил, что сейчас не время для торжественных речей по поводу открытия новых объектов, несмотря на то, что они очень нужны.

«Нам еще очень многое нужно сделать по всей стране, в каждом регионе», - сказал президент.

Ранее Путин сообщил, что к 28 апреля должна быть завершена работа по созданию коечного фонда в стране.

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