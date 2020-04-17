Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в соответствии с которым выплаты безработным гражданам Российской Федерации будут увеличены до максимального размера.

Это касается только дисциплинированных работников (не нарушивших трудовой кодекс), которые потеряли работу с 1 марта в связи с эпидемией коронавируса.

Ежемесячные выплаты данной категории граждан в апреле-июне составят 12130 рублей. На это из бюджета государства будет выделено 33,36 миллиарда рублей.

Кроме того, для поддержки населения в период борьбы с COVID-19, семьи, имеющие право на маткапитал, будут получать по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Также будут осуществляться выплаты на детей от трех до семи лет временно безработных. Автоматически будут продлены не менее чем на три месяца сроки действия водительских прав, паспортов и других удостоверяющих личность документов, чей срок действия подходит к концу.