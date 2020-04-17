Путин: МО РФ в срок завершит строительство медцентров для борьбы с COVID-19

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что строительство 16 медицинских центров, которое ведет Министерство обороны РФ, будет завершено в срок.

«У Министерства обороны также есть серьезные кадровые, организационные ресурсы. И я не сомневаюсь, уверен: вся программа ведомства по созданию 16 медицинских центров будет выполнена в срок и в полном объеме», - рассказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах РФ.

Центры будут построены в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Смоленске, Калининграде, Пушкине в Ленинградской, Ростове-на-Дону, Севастополе Волгограде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске.

Строительство началось 20 марта. К работам привлечены три тысячи человек, 750 единиц техники.