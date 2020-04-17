Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса и достигла в этом «обнадеживающих результатов». Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В ближайшее время в стране зарегистрируют семь диагностических тест-систем для выявления COVID-19, добавил он.

«У врачей в арсенале имеется уже 12 отечественных тест-систем и в ближайшее время дополнительно должны появиться еще семь диагностикумов, которые должны быть зарегистрированы Росздравнадзором», - сказал Мурашко на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в российских регионах.

По словам главы Минздрава на стадии испытания находятся пять препаратов и вакцина от коронавируса.