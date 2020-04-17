Совфед поддержал перенос даты окончания Второй мировой войны

Совет Федерации поддержал закон том, что День окончания Второй мировой войны будет перенесен с 2 сентября, когда в стране отмечался День воинской славы, на 3 сентября.

Данная инициатива направлена на сохранение исторической справедливости в отношении победителей Второй мировой, увековечения памяти воинов, павших при защите своей страны, отмечают авторы документа.

Ранее, 14 апреля, депутаты Госдумы приняли этот законопроект во втором и третьем чтениях.

Дата сдвигается на основании указа президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией. Указом установлено, что 3 сентября является днем всенародного торжества.