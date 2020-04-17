Чемпион мира по футболу умер от коронавируса

Английский спортсмен, чемпион мира по футболу Норман Хантер скончался после заражения COVID-19. Известному футболисту было 76 лет.

Хантер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией 9 апреля. Несмотря на усилия врачей течение заболевания проходило слишком тяжело, и жизнь спортсмена спасти не удалось. Информацию об этом предоставляет Daily Mail.

Самый длительный период в карьере футболиста пришелся на игру на позиции защитника в составе клуба «Лидс». Хантер 28 раз выступал за сборную Англии, забив за это время два гола. В 1966 году он принял участие в победном страны матче, получив звание чемпиона мира. Помимо этого, футболист выиграл бронзу в европейском первенстве 1968 года.

После окончания карьеры футболиста Хантер исполнял обязанности тренера «Лидса», а также возглавлял английские «Барнсли» и «Ротерем Юнайтед».