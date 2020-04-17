Путин: работа по созданию коечного фонда в РФ должна завершиться 28 апреля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что к 28 апреля должна быть завершена работа по созданию коечного фонда в стране.

При этом, все больницы для борьбы с COVID-19 должны быть укомплектованы в полном объеме. Речь идет как о кадрах, так и об оборудовании.

«Даже если все резервы не потребуются в полном объеме, они должны быть для ответа на любой вызов или сценарий. Береженого - Бог бережет»", - заключил глава государства.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в РФ было зафиксировано еще 4 069 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 286 человек от COVID-19 вылечились.