Путин: работа по созданию коечного фонда в РФ должна завершиться 28 апреля
Все больницы для борьбы с COVID-19 должны быть укомплектованы в полном объеме, добавил президент.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что к 28 апреля должна быть завершена работа по созданию коечного фонда в стране.
При этом, все больницы для борьбы с COVID-19 должны быть укомплектованы в полном объеме. Речь идет как о кадрах, так и об оборудовании.
«Даже если все резервы не потребуются в полном объеме, они должны быть для ответа на любой вызов или сценарий. Береженого - Бог бережет»", - заключил глава государства.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в РФ было зафиксировано еще 4 069 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 286 человек от COVID-19 вылечились.