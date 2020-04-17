Карантин на Кубани продлили до 30 апреля

В Краснодарском крае официально продлили карантинный режим до 30 апреля. Такое сообщение сделал губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании краевого оперативного штаба.

По его словам, несмотря на предпринимаемые в настоящий момент меры число заражений COVID-19 продолжает расти. Исходя из этого факта, а также из того, что пик эпидемии в регионе еще не достигнут, было принято решение продлить карантин на месяц.

«Это вынужденная мера. Мы не можем почти три недели провести в карантине, а потом обрушить тот результат, который уже есть», - объяснил Кондратьев.

Губернатор добавил, что изменения были приняты после консультации ведущих инфекционистов. Власти Кубани, по его словам, держат ситуацию под контролем и могут спрогнозировать дальнейшую динамику COVID-19 в регионе.

Также Кондратьев подчеркнул важность контроля за очагами болезни внутри региона и перемещением между городами.

«Принципиально важно держать барьеры между муниципальными образованиями», - отметил он.

В настоящее время на территории региона зафиксировано шесть очагов коронавирусной инфекции. Больше всего случаев инфицирования подтверждено в Краснодаре. Другими пятью очагами являются Сочи, Туапсинский район, Геленджик, Кореновский район и Лабинский район. К 17 апреля регион занимает 8 место по количеству заболевших коронавирусной инфекцией в стране.