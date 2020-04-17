Медведев допустил усиление мер по борьбе с коронавирусом

Экс-премьер министр РФ Дмитрий Медведев, занимающий сегодня пост заместителя председателя Совета Безопасности РФ, сообщил, что считает предпринимаемые правительством России меры для борьбы с коронавирусом адекватными.

Однако, учитывая, что ситуация развивается в тревожном ключе, отметил Медведев, меры могут быть даже ужесточены.

«Являются ли меры, на мой взгляд, адекватными текущей ситуации? Пока да. Но я не уверен, что нам не потребуется применять какие-то еще более жесткие ограничения», - отметил руководитель в интервью РИА Новости.

О том, что пик эпидемии в столице еще не пройден, сообщила сегодня заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По словам чиновницы, кульминации ситуации с коронавирусом в городе стоит ожидать через две-три недели. После чего, как говорили ранее эксперты, число случаев заболевания должно пойти на спад.

Напомним, президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни в Российской Федерации до конца апреля. В этот период выходить из дома разрешается только в магазин за продуктами, аптеку, выгуливать домашних животных или выносить мусор.