Попова: в РФ отмечен медленный темп прироста случаев COVID-19

В РФ сохраняются медленные темпы роста числа выявленных случаев COVID-19. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что ежедневный прирост заболевших коронавирусом в нашей стране находится на уровне от 14% до 17% в день.

Вместе с тем, Попова добавила, что показатель в России в пять раз ниже, чем в Канаде, и в 10 раз ниже, чем в Германии.

«Мы считаем такое сравнение гораздо более корректным и ориентируемся на заболеваемость на определенное количество населения, как это принято для этой инфекции, на 100 тыс. населения», - добавила она.

За минувшие сутки в РФ было зафиксировано еще 4 069 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 286 человек от COVID-19 вылечились. Таким образом, всего в нашей стране число заболевших коронавирусом достигло 32 007 человек.