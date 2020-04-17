Путин и Макрон обсудили ситуацию с развитием пандемии

Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, главной темой которого стала, конечно же, ситуация с пандемией коронавируса в мире.

Главы России и Франции сообщили друг другу о мерах, которые предпринимает каждый из них в своей стране, чтобы защитить население от инфекции, а также минимизировать негативные социально-экономические последствия пандемии.

Президент Франции также поблагодарил Владимира Путина за содействие в возвращении на родину французских граждан и обеспечение условий для транспортировки через территорию РФ во Францию медицинских средств и оборудования.

«Были затронуты и некоторые другие вопросы международной повестки дня, включая урегулирование внутриукраинского конфликта», - отмечается на сайте Кремля.

Кроме того в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе президента Франции, также обсуждалась возможность организации рабочей встречи лидеров стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН, - в формате видеоконференции.