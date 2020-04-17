В многофункциональном центре в Нижнем Новгороде завершен монтаж медоборудования

В многофункциональном медицинском центре в Нижнем Новгороде завершена установка и монтаж компьютерного томографа, рентген оборудования, аппарата УЗИ, оборудования анестезиологии и эндоскопии. Военные специалисты осуществили подключение и накладку медтехники.

Также в медцентр уже доставлены и установлены функциональные медицинские кровати, мебель, средства транспортировки пациентов. Сформирован запас всех необходимых лекарственных препаратов и средств защиты.

Накануне в Нижний Новгород прибыл врачебно-сестринский состав, в их числе инфекционисты, пульмонологи, анастезиологи и рентгенологи.

Для работы в новом многофункциональном центре медицинские специалисты прошли обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Работу всех 16 медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 среднего и 800 младшего медицинского персонала. Всего будет задействовано более 2300 человек как военного, так и гражданского персонала.

Работы ведутся специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России в 15 регионах страны с общим опережением графика в три смены в круглосуточном режиме.

Возводимые центры являются объектами капитального строительства с применением современных технологий, позволяющих сократить сроки при достижении максимальных качественных и эксплуатационных характеристик построенных медицинских центров.