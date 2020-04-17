«Переболевшие отдавали кровь»: журналист рассказал о борьбе с COVID-19 в КНР

Журналист и блогер Александр Копысов, работающий в Пекине, рассказал в эфире программы «Между тем» на «Звезде» о конкретных методах борьбы с коронавирусной инфекцией в Китае. Он заявил, что все в стране организовано таким образом, чтобы эффективность принимаемых мер была максимальной.

Копысов сравнил схему работы цифровых кодов на перемещение по городу в Китае и в России. Журналист отметил, что проверка не занимает много времени и регулируется местным самоуправлением.

«В чем может быть проблема с QR-кодами, я не знаю, у меня эта процедура занимает 30 секунд: 10 секунд ты сканируешь код, еще 10-15 секунд забиваешь свой телефон и через 5 секунд программа выдает, что ты либо находишься в городе и прошел карантин, либо высвечивается красным цветом, что ты находишься на улице незаконно», - поделился блогер.

Копысов отметил, что по масштабам КНР в стране происходила вспышка, а не пандемия. Вспышку удалось победить, но никто не гарантирует, что первой волной все не закончится из-за так называемых «ввозных» случаев заражения, когда вирус появляется из-за прибывших из-за рубежа граждан.

«Никто не говорит про то, что нужно бояться, а про то, что нужно быть к этому готовыми», - подчеркнул он.

Вакцину в Китае еще не изобрели, но главное, по словам эксперта, не столько создание, сколько эффективность. В связи с этим, в стране ранее была развернута специальная программа.

«Те люди, которые переболели коронавирусом, отдавали свою плазму крови для переливания, потому что в ней уже есть антитела. Переболевшие сами сдавали плазму и призывали это делать других», - рассказал Копысов.

Ранее в Китае одобрили клинические испытания трех вакцин для борьбы с коронавирусом. По словам главы департамента по научно-техническому развитию Министерства науки и техники КНР У Юаньбиня, одним из первых был одобрен препарат на основе аденовирусного вектора, созданный группой ученых академика Чэнь Вэй.