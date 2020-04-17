Россия оказалась на втором месте по числу проводимых тестов на коронавирус

Российская Федерация занимает второе место по числу проводимых тестов на наличие инфекции коронавируса у населения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Благодаря работе специалистов наличие COVID-19 удается выявлять чаще и на более ранних стадиях.

«У нас выросла выявляемость. Чем больше мы охватываем населения, а я хочу сказать, что Российская Федерация сегодня на втором месте по общему числу проводимых тестов», - заявила Попова в ходе брифинга.

На сегодняшний день в России насчитывается 32008 случаев заболевших инфекционным вирусом, из них 4096 заразились COVID-19 за последние сутки. 2590 человек уже выздоровели. 273 человека умерло.