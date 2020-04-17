К Всероссийской патриотической акции «Шаги памяти» присоединился 21 регион

За первые сутки участники акции преодолели 136 километров. Самому юному участнику 14 лет, а самому старшему - 55 лет. Акция приурочена к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она продлится с 16 апреля по 9 мая.



Организаторы-Всероссийское физкультурно-спортивное Общество «Трудовые резервы» - предлагают всей страной в онлайн режиме дойти до Берлина. Во время самоизоляции участники отправляют результаты даже по 100 метров.



Акция проводится для того, чтобы наполнить благодарностью и памятью о великом подвиге советского народа - каждый шаг, который мы можем сделать в мирное время.



Все желающие смогут измерить пройденное расстояние с помощью шагомеров или любых других фитнес-трекеров, а организаторы будут суммировать результаты всей страны. Расстояние от Москвы до Берлина 1814 км. Именно это расстояние предстоит преодолеть за 24 дня тем, кто примет участие в акции.



Совершить онлайн забег смогут все, несмотря на возраст и географию. Участники могут передвигаться любым удобным для них способом – пеший шаг, бег, велосипед, самокат или фитнес-тренажеры. Принять участие могут даже те, кто сейчас находится на самоизоляции или карантине.