Военная авиация доставила 200 тонн грузов для строительства медцентра в Калининграде

Самолеты военно-транспортной авиации доставили в Калининград 200 тонн грузов для строительства медцентра в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту.

«В Калининградскую область военно-транспортными самолетами ВКС России продолжается доставка специального оборудования, стройматериалов и спецтехники, предназначенной для строительства многофункционального медицинского центра в Калининграде. В настоящее время на военный аэродром Чкаловск под Калининградом прибыло уже более 10 самолетов, которыми доставлено свыше 200 тонн различных грузов для строительства центра», - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечено, что морским путем корабли Балтфлота доставили более 30 грузовых автомобилей с материалами и оборудованием.