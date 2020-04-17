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В РФ зафиксирован рост числа выявленных бессимптомных носителей COVID-19

Наталия Майорова
14:38 17.04.2020
По ее словам, в то же время удельный вес пневмонии практически не растет.
В РФ зафиксирован рост числа выявленных бессимптомных носителей COVID-19
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что удельный вес выявленных бессимптомных россиян с коронавирусом вырос до 45-50%. При этом, еще две недели назад данный показатель находился на отметке в 10-20%, добавила она.

«Это важная, значимая цифра, которая показывает активность выявления инфицированных людей в Российской Федерации», - сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, удельный вес пневмонии практически не растет.

Ранее Попова отметила, что эффект от принятых мер по борьбе с коронавирусом в нашей стране уже есть. Она добавила, что Россия находится на втором месте по числу проводимых тестов на коронавирус.

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