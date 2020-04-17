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Ученые разработали метод лечения тяжелой формы коронавируса

Светлана Головина
14:28 17.04.2020
Согласно последним данным оперштаба, в России заражены свыше 32 тысяч человек.
Ученые разработали метод лечения тяжелой формы коронавируса
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Российские исследователи совместно с европейскими коллегами вывели генетический метод прогнозирования риска развития сложной формы нового типа коронавируса, который сопровождается осложнениями в виде пневмонии и сепсиса.

За основу метода была взята концепция генного шума, которую разработал ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра институт цитологии и генетики СО РАН, а также основатель швейцарской ассоциации Gene Learning, координировавшей исследование, Юрий Мошкин.

Уточняется, что генный шум представляет собой спонтанные отклонения в экспрессии генов и изменения в генном шуме, которые могут приводить к серьезным нарушениям и патологиям.

Согласно результатам анализа генного шума, его применение достаточно эффективно для прогнозирования с высокой точностью риска развития тяжелой формы проявления коронавирусной инфекции.

По словам ученых, данный метод даст возможность акцентировать внимание на способах лечения, которые уменьшат тяжесть заболевания и повысят выживаемость. В частности, приоритетными направлениями экстренной терапии должны стать лечение пневмонии и сепсиса как наиболее распространенных причин смерти от нового типа коронавируса.

Помимо этого в рамках исследования был предложен вариант медикаментозного лечения, пишет РИА Новости.

На данный момент в России заражены 32 008 человек, выздоровели - 2 590, скончались - 273.

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