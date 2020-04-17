Попова: эффект от всех принятых по борьбе с COVID-19 мер в РФ уже есть

Эффект от принятых мер по борьбе с коронавирусом в нашей стране уже есть. С таким сообщением выступили глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Растущие цифры - это совершенно объективные цифры, и мы сегодня не боимся говорить полную правду, говорить все цифры, которые у нас сегодня есть», - сказала она в эфире «Россия 24».

Вместе с тем, Попова добавила, что Россия находится на втором месте по числу проводимых тестов на коронавирус.

Сегодня, 17 апреля, стало известно о росте числа заболевших COVID-19 - показатель увеличился на 4069 человек. Таким образом, всего в нашей стране число заболевших коронавирусом достигло 32 007 человек.