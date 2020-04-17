Кремль: меры поддержки населения и бизнеса недостаточно эффективны

Федеральные власти России считают недостаточно эффективными предпринимаемые меры по экономической поддержке граждан и бизнеса.

Такую позицию высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что население и представители компаний встречаются с трудностями в банковской сфере.

«Мы видим, что и участникам экономической жизни, и гражданам приходится сталкиваться с проблемами в банках», - объяснил он.

Представитель Кремля заверил, что актуальная ситуация в стране анализируется и далее будет вынесена на обсуждение. Песков также добавил, что профильный координационный совет принимает ежедневные меры по исправлению положения.

Ранее, во время недавно прошедшего совещания с кабинетом министров, Владимир Путин заявил, что население и бизнес будут обеспечены экономической поддержкой за счет государственного бюджета. В частности, он объявил о выплатах и льготных кредитов для малого и среднего бизнеса.