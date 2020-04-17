Госдума рассматривает меры поддержки населения в период пандемии
Парламентарии уже приняли закон, освобождающий от подоходного налога выплаты врачам.
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В связи с пандемией коронавирусной инфекции на территории России в Государственной думе в приоритетном порядке рассматривают целый пакет законопроектов, направленных на поддержку населения.
Сегодня, 17 апреля, депутаты приняли закон, который освобождает от подоходного налога выплаты медикам, работающим в эпицентре COVID-19.
Помимо этого, по поручению Владимира Путина в ближайшее время весь медицинский персонал сможет получить надбавки к заработной плате.
Отмечается, что помощь будет оказана и гражданам, потерявшим работу.
Они смогут в упрощенном режиме получить пособия, в частности, выплаты на детей. При расчете будут учитывать только доходы, полученные в текущем году.