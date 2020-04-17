«Аэрофлот» закрыл продажу билетов на зарубежные рейсы

Продажа билетов на все международные рейсы компании «Аэрофлот» приостановлены до 1 августа 2020 года, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с неопределенностью по вопросу возобновления международного авиасообщения на фоне пандемии.

«Мы приняли его, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на наш контакт-центр и на офисы продаж в связи с новыми и новыми циклами перебронирований», - цитирует РИА Новости представителя компании.

Отмечается, что рейсы могут быть возобновлены и раньше, если будет получено соответствующее распоряжение.

В связи с пандемией COVID-19 в России с конца марта 2020 года было прекращено регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Перевозчики выполняют только специальные рейсы для возвращения россиян из-за рубежа, а иностранцев - на родину. Также исключение действуют на грузовые, почтовые и санитарные полеты.

На данный момент в мире заражены коронавирусом свыше двух миллионов человек, в России - свыше 32 тысяч.