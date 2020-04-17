ЦБ утвердил дополнительные меры поддержки экономики

Центробанк утвердил дополнительные меры для защиты интересов россиян, а также поддержку кредитования экономики и временное смягчение валютного контроля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Уточняется, что меры будут включать в себя временные смягчения валютного контроля и норм в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Кроме того, по данным регулятора, необходимо расширить возможности кредитных организаций реструктурировать кредиты населению и предоставлять гражданам новые кредиты. В том числе, здесь речь идет и об ипотеке.

Шестнадцатого апреля президент РФ Владимир Путин предложил облегчить выплату ипотеки, запустив льготную программу. В рамках такой программы россияне смогу приобрести жилье комфорт-класса по ставке 6,5%.