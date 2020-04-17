Военные на Урале впервые провели онлайн-парад для ветерана ВОВ

Военнослужащие Центрального военного округа впервые провели онлайн мини-парад для фронтовика-артиллериста Михаила Павловича Чечулина во дворе его дома в Екатеринбурге. Мероприятие прошло в рамках акции ЦВО «Поддержи ветерана».

Во дворе дома ветерана был развернут подвижный телеэкран, на котором ему был показан персональный плац-концерт и торжественное парадное прохождение взвода роты почетного караула ЦВО. Фронтовика-минометчика лично поздравил с наступающей 75-ой годовщиной Великой Победы и вручил подарочный набор и памятную медаль «135 лет артиллерии» начальник ракетных войск и артиллерии ЦВО генерал-майор Олег Киседобрев.

В мероприятии также приняли участие студенты медицинского колледжа, волонтеры, юнармейцы и сотрудники электросетевой компании уральской столицы. Все собравшиеся были в медицинских масках.

Михаил Павлович Чечулин, 1925 года рождения, был призван на фронт в 1943 году. Воевал в составе 157 минометного полка 10-ой Гумбинненской артиллерийской дивизии прорыва ставки Резерва Верховного Командования. Победу встретил в городе Брест. Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией».