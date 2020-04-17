В Москве задержали нарушителя самоизоляции в форме полицейского
Мужчине были выписаны два протокола об административных нарушениях.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: МВД РФ
В Москве за нарушение режима самоизоляции был задержан мужчина в форме сотрудника полиции.
Нарушитель беззаботно танцевал и прогуливался во дворе, не соблюдая противовирусные меры, в результате чего привлек внимание настоящих сотрудников правоохранительных органов.
Форму у мужчины изъяли и составили два протокола об административных нарушениях - за незаконное ношение форменной одежды правоохранительных органов и несоблюдение режима самоизоляции.
Отмечается, что нарушитель находился на расстоянии более 500 метров от дома.
На сегодняшний день, в столице за нарушение режима самоизоляции было выписано свыше 12 тысяч протоколов на общую сумму 50 миллионов рублей.