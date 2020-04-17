Глава Минэкономразвития исключил повторение дефолта в России

Глава министерства экономического развития Максим Решетников исключил заявил, что повторение дефолта 1998 года в России невозможно.

По его словам, нет даже его минимальной вероятности. Министр отметил, что у России есть опыт преодоления кризисов, так как был весьма серьезный шок для экономики в 2008 и 2014 годах.

«Я думаю, я уверен, что мы пройдем это испытание», - подчеркнул он в эфире «Первого канала» программы «Познер».

Он не исключил того что в настоящий момент есть осложнения, так как вся мировая экономика переживает кризис.

Он также как и президент РФ Владимир Путин убежден, что необходимо помогать малому и среднему бизнесу.

Глава государства предложил обеспечить поддержку малого и среднего бизнеса в виде безвозмездных госвыплат из бюджета страны. Также, было предложено создать новый кредитный льготный продукт для тех же целей.