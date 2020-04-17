Космический двойник: NASA показало похожую на Землю планету

Ученые из NASA обнаружили планету, похожую на Землю по размерам и исходящим из расчетов температуре. Исследователи предполагают, что эта планета, расположенная на расстоянии 300 световых лет от нашей, потенциально может быть пригодна для жизни.

Специалисты планету, названную Kepler-1649c, когда просматривали старые наблюдения телескопа «Кеплер», которые агентство прекратило в 2018 году. Данное космическое тело находится на такой орбите вращения вокруг звезды своей системы, которая является оптимальной для существования жизненных форм и наличия на его поверхности воды в жидкой форме.

Эта недавно открытая планета лишь в 1,06 раз превышает по размерам Землю. Кроме того, количество звездного света, которое она получает, составляет 75% от количества света, который поступает на Землю от нашего Солнца.

«Этот интригующий далекий мир дает нам еще большую надежду на то, что вторая Земля находится среди звезд, ожидая, когда ее найдут», - отметил помощник администратора Дирекции научных миссий NASA в Вашингтоне Томас Зурбухен.

Художник Даниэль Раттер на иллюстрациях, размещенных на официальном сайте агентства, наглядно продемонстрировал, как могла бы выглядеть экзопланета.

Пока о Kepler-1649c еще многое неизвестно. Текущие расчеты размера планеты могут иметь достаточно большую погрешность, и ее атмосфера не так хорошо изучена. Тем не менее, исследования в данной области активно ведутся и, возможно, человечество вскоре сможет узнать больше о «двойнике» Земли.