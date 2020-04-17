Путин лично контролирует наращивание койко-мест для больных COVID-19
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
© Фото: Департамент здравоохранения Москвы
Ситуацию с вводом дополнительных мощностей для борьбы с коронавирусом лично контролирует Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он уточнил, что глава государство постоянно мониторит увеличение койко-мест, оборудования и средств защиты.
По последним данным оперштаба, за последние сутки в России было выявлено 4 070 случаев заражения. Всего на данный момент инфицированы 32 008 человек, скончались - 273, выздоровели - 2 590.