Кремль: Москва стала законодателем по мерам борьбы с COVID-19

В Кремле заявили, что столица страны будет рассматриваться как ориентир для организации мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции в регионах.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что ситуация в регионах России может достаточно сильно разнится, меняясь от затруднительной до стабильной и имеющей позитивную динамику.

Представитель Кремля добавил, что, разумеется, в фокусе внимания будет находится борьба с COVID-19 в Москве, так как развитие эпидемии в ней опережает остальную Россию.

«Безусловно, законодателем здесь является Москва, которая раньше других регионов столкнулась с ростом», - указал Песков.

За прошедшие сутки в стране было выявлено 4 069 новых случаев заражения коронавирусом, 1 517 из которых пришлось на столицу. Таким образом, общее число инфицированных в России достигло 32 007 человек.