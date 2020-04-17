Донские хлебопеки раздали пожилым малоимущим гражданам 100 тысяч пасхальных куличей

В преддверии празднования Пасхи в Ростовской области проводится благотворительная акция «Пасхальные куличи для социально-незащищенных граждан».

К акции присоединились многие хлебопекарные предприятия области, которые изготовили 100 тысяч пасхальных куличей. Половина из этого объема будет произведена «Аютинским хлебом» (ИП Гуковская М.Ю.); четверть – «Хлебозаводом Юг Руси»; остальная часть – продукция: ООО «Кундрат», АО «Азовский хлеб», предприятий областной кооперации, ООО «Ванта» и многими другими хлебопеками области.

В рамках акции волонтерами и работниками социальной службы будет безвозмездно передано людям пожилого возраста и инвалидам более 100 тысяч пасхальных куличей.

На заводе «Аютинский хлеб» куличи освящают прямо в процессе производства, замешивая в тесто святую воду, освящено и все оборудование, чтобы люди не шли святить их в церковь, а оставались на праздник дома, не нарушая режим самоизоляции и не подвергая свою жизнь и жизнь других опасности.

Это самая масштабная благотворительная акция из тех, которые проводились донскими предприятиями производителями и реализаторами пищевой продукции во время ограничительных мероприятий, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.