Минпросвещения РФ перенесло проверочные работы в школах

Проверочные работы в российских школах будет перенесены с весны текущего на осень следующего учебного года. Оценки за них школьникам выставляться не будут.

Решение было принято по итогам консультации с учителями, представителями образовательного и родительского сообществ, а также с властями регионов. Такую информацию сообщил глава Министерства просвещения страны Сергей Кравцов.

Написание работ должно было состояться перед летними каникулами среди учащихся 4-8-х и 10-11-х классов.

Министр отметил, что целью проверочных работ в следующем учебном году будет не оценка самих школьников, а контроль системы образования.

«Они будут нужны для входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса», - подчеркнул он.

Кравцов добавил, что подобная диагностика поможет обнаружить общие пробелы в знаниях учащихся. Полученная информация будет использована для направления школьным учителям рекомендаций по выстраиванию будущего учебного процесса.

Ранее в Рособрнадзоре указали, что при назначении сроков ОГЭ по обязательным предметам и ЕГЭ будет учитываться опасность для здоровья школьников. В случае наличия таковой даты будут переноситься.