В Кремле негативно отнеслись к блокировке российских СМИ в Google
Песков выразил надежду, что данное решение будет пересмотрено так же, как это делалось в отношении других материалов и ресурсов.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
В Кремле негативно относятся к блокировке материалов российских СМИ на зарубежных платформах. Это - недопустимо, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что данное решение будет пересмотрено так же, как это делалось в отношении других материалов и ресурсов.
«Все-таки компания должна хранить свое реноме», - отметил Песков.
Речь идет о блокировке российских СМИ на зарубежной платформе Google.