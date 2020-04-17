Банковские карты с истекшим сроком можно использовать до 1 июля

Банковские карты, у которых истек срок действия, можно будет использовать до 1 июля 2020 года. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, перевыпускать карты до этого времени нет необходимости, уточнила она в рамках видеоконференции.

Данная мера была принята в связи со сложной ситуацией из-за пандемии коронавируса в стране.

Согласно последним данным, на территории страны было зафиксировано свыше 32 тысяч случаев заражения, из которых 4 070 за последние сутки.