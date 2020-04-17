Банковские карты с истекшим сроком можно использовать до 1 июля
Об этом заявила глава Центробанка России в рамках видеоконференции 17 апреля.
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Банковские карты, у которых истек срок действия, можно будет использовать до 1 июля 2020 года. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.
По ее словам, перевыпускать карты до этого времени нет необходимости, уточнила она в рамках видеоконференции.
Данная мера была принята в связи со сложной ситуацией из-за пандемии коронавируса в стране.
Согласно последним данным, на территории страны было зафиксировано свыше 32 тысяч случаев заражения, из которых 4 070 за последние сутки.