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Банковские карты с истекшим сроком можно использовать до 1 июля

Светлана Головина
12:19 17.04.2020
Об этом заявила глава Центробанка России в рамках видеоконференции 17 апреля.
Банковские карты с истекшим сроком можно использовать до 1 июля
© Фото: pexels.com

Банковские карты, у которых истек срок действия, можно будет использовать до 1 июля 2020 года. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, перевыпускать карты до этого времени нет необходимости, уточнила она в рамках видеоконференции.

Данная мера была принята в связи со сложной ситуацией из-за пандемии коронавируса в стране.

Согласно последним данным, на территории страны было зафиксировано свыше 32 тысяч случаев заражения, из которых 4 070 за последние сутки.

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