«Главное - дезинфекция»: врач рассказал, чем заменить санитайзеры в домашних условиях

В случае если дома закончились все антисептики, можно использовать такие простые медицинские средства, как перекись водорода и нашатырный спирт (аммиак). Об этом рассказал врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев в рубрике «Звезды».

По его словам, для дезинфекции квартиры добавлять аммиак можно и когда будете мыть пол.

Не стоит забывать и про хлорсодержащую бытовую химию, которую можно использовать для протирки поверхностей. Однако необходимо соблюдать меру, если в квартире есть дети или домашние животные.

«Хлорка может въедаться в лапы животных и провоцировать воспаления», - отметил Зайцев.

Также врач рекомендовал воздержаться от частых походов в аптеку, так как именно там велик риск заражения инфекцией. При покупке антисептиков лучше выбирать средства на водной основе.

Ранее Владимир Зайцев рассказал, какие меры следует принимать, если сосед по квартире заражен COVID-19 и стоит ли опасаться, если на вас чихнули на улице.

По последним данным, число зараженных коронавирусом достигло 32 008 человек.