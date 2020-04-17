Победить вирус: специалисты РХБЗ защиты РФ и Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых

Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты ВС Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в двух крупных пансионатов городов Бергамо и Горле. «Звезда» публикует кадры работы военных, которые ежедневно борются с вирусом на территории Италии.

На сегодняшний день в Италии зарегистрировано почти 169 тысяч случаев заражения COVID-19. По данным американского Университета Джона Хопкинса, страна занимает третье место по количеству заболевших в мире. Список по-прежнему возглавляет США.

Военные из РФ прибыли в Италию в конце марта вместе с медицинским оборудованием. Они помогали обустроить полевой госпиталь в Бергамо, где медики начали принимать пациентов в начале апреля. Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 64 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 68 зданий и сооружений, более 480 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 65 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.