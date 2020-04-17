Назван способ предотвратить некоторые виды онкологии

Итальянские ученые в результате исследований подтвердили пользу аспирина для профилактики онкологических заболеваний органов пищеварительной системы.

Отмечается, что эффективность применения препарата доказана даже в тех случаях заболевания, которые трудно поддаются лечению.

В рамках работы эксперты провели 113 исследований, в частности, были рассмотрены заболевания пищевода, желудка, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, кишечника, а также головы и шеи.

Применение одной-двух таблеток аспирина в неделю позволяет уменьшить появление рака кишечника на 27%, опухоли желудка - на 36%, пищевода - на 33%, поджелудочной железы – на 22%, говорится в публикации Annals of Oncology.

Исследователи напоминают, что дозу препарата назначает только врач, так как он способен разжижать кровь, в результате чего появляются внутренние кровотечения и повреждения органов.