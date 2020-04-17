Более 270 человек стали жертвами коронавирусной инфекции в РФ

Общее число скончавшихся от коронавирусной инфекции достигло 273 человек. Об этом сообщил представитель информцентра по коронавирусу.

Также известно о том, что общее число вылечившихся от COVID-19 оценивается в 2590 человек. За минувшие сутки в РФ было зафиксировано еще 4069 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Доноры плазмы для лечения коронавируса в российской столице получат денежные выплаты. Ожидается, что в ближайшее время будет принят нормативно-правовой акт, устанавливающий денежные выплаты для доноров плазмы.