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Страстная пятница: что можно и нельзя делать в этот день

Анна Берестовая
11:26 17.04.2020
В этом году настоятельно не рекомендуется посещать службу в церкви в связи с распространением коронавируса.
Страстная пятница: что можно и нельзя делать в этот день
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

Сегодня, 17 апреля, православные верующие празднуют Страстную пятницу. В этот день церковь вспоминает осуждение Иисуса Христа на смерть, его крестный путь на Голгофу и распятие.

Празднование предполагает проведение ряда богослужений, начинающихся ночью соответствующего дня. Сначала проходит богослужение с чтением 12 евангельских отрывков, затем следует служба Великого Пятка, днем проводится великая вечерня (или иначе –«Вынос плащаницы») и завершается все Чином погребения.

В этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции, посещать храмы и соборы во время Страстной недели настоятельно не рекомендуется. Церковь просит верующих осуществлять моления дома, чтобы избежать заражения. Службы будут показаны по телевизионной трансляции.

Как указывает газета «Собеседник», в Страстную пятницу большая часть верующих отказывается от принятия пищи в качестве почтения памяти о мучениях распятого Христа. Выпить воды с кусочком хлеба позволено только после церемонии выноса Плащаницы.

В день празднования советуют испечь хлеб самостоятельно. Принято считать, что такой хлеб будет для человека защитой от болезней и несчастий, поэтому его можно сохранить как оберег.

Не рекомендуется же, в свою очередь, заниматься домашними делами, включая уборку помещения и стирку вещей, а также стоит отложить занятия рукоделием и работы на огороде.

В этот праздник стоит больше общаться с родными и близкими людьми. При этом нельзя допускать ссор и разногласий. Нельзя также отказывать в подаче милостыни всем просящим. Лучшим способом провести эту пятницу для верующих станет обращение к Богу и молитвы.

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