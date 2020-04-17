Россия провела наземное и воздушное патрулирование в Сирии

Российская военная полиция продолжила патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в Алеппо и Хасеке. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев.

Руководитель Центра отметил, что патрулирование прошло без происшествий.

Армейская авиация прошла по нескольким маршрутам от аэродрома Камышлы и обратно. Путь пролегал через пункты Телль-Эш-Шур-Гарби, Алия.

В соответствии с российско-турецкими договоренностям с 00.01 6 марта 2020 года на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Дадих в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джабхат Ан-Нусра»*.

«Джебхат-ан-Нусра»* - запрещенная в РФ террористическая организация.