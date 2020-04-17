В РФ выявлено еще 4 069 новых случаев заболевания COVID-19

За минувшие сутки в РФ было зафиксировано еще 4 069 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 286 человек от COVID-19 вылечились.

Таким образом, всего в нашей стране число заболевших коронавирусом достигло 32 007 человек.

Сегодня, 17 апреля, стало известно о том, что доноры плазмы для лечения коронавируса в российской столице получат денежные выплаты. Ожидается, что в ближайшее время будет принят нормативно-правовой акт, устанавливающий денежные выплаты для доноров плазмы.