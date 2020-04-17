Доноры плазмы для лечения коронавируса получат денежную выплату

Доноры плазмы для лечения коронавируса в российской столице получат денежные выплаты. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ожидается, что в ближайшее время будет принят нормативно-правовой акт, устанавливающий денежные выплаты для доноров плазмы.

На прошлой неделе в Москве по предложению Клинического комитета началось использование нового метода борьбы с коронавирусом. Первые процедуры переливания плазмы от переболевших COVID-19 уже прошли.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от COVID-19 и хотите сдать плазму крови, позвоните на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 09.00 до 19.00.