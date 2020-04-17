Росздравнадзор оценил точность тест-систем на коронавирус

Зарегистрированные в РФ тест-системы для диагностики коронавируса имеют 95% точность. Такую оценку предоставляет Росздравнадзор.

Возможность ошибки вероятностью в 5% приходится на случаи неправильного сбора или обработки образца для анализа и случаи нарушений при его перемещении и хранении. Также погрешность может возникать при тестировании вне диагностического окна.

Всего на территории страны официально зарегистрировано 11 тест-систем. Все они успешно прошли клинические испытания, подтвердив характеристики, указанные производителями.

Для выявления возбудителя COVID-19 в тестовых образцах сегодня применяется метод амплификации нуклеиновых кислот, отличающийся высоким уровнем чувствительности.

Ранее специалист из Москвы отметила, что осложнения и даже летальные исходы при инфицировании коронавирусом встречаются и среди людей без хронических заболеваний, в том числе молодых. Наиболее частой причиной подобного является несвоевременное обращение за медицинской помощью и, как следствие, поздняя постановка диагноза.