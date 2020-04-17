В МЧС объяснили, почему носить маски на улице бессмысленно

В период пандемии коронаврусной инфекции не стоит использовать защитную медицинскую маску на улице, говорится в заявлении на сайте МЧС России.

По словам специалистов, ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно, так как во время пребывания на улице лучше дышать свежим воздухом.

«Маска полезна в местах, где может быть большое скопление людей: в магазинах, транспорте, а также при уходе за больными ОРВИ и при общении с людьми у которых есть признаки респираторных заболеваний», уточняется в сообщение.

Помимо этого в ведомстве напомнили, что увеличить сопротивляемость организма к заражению вирусом позволят принципы здорового образа жизни. В частности, необходимо высыпаться, употреблять продукты, содержащие витамины, минералы и белки, а также выполнять физические упражнения.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 27 938 случаев заражения коронавирусом.